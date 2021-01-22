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Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон

22 января 2021, 16:54

Телеканал СТБ раскрыл дату выхода всех своих шоу в новом ТВ-сезоне на 2021 год. Когда смотреть какие шоу - читайте в материале Главреда.

Премьеры СТБ 2021
Премьеры СТБ 2021 / СТБ

Новые проекты на телеканале СТБ начали готовить еще в 2020 году. Теперь с февраля 2021 выходит сразу десяток новых сезонов шоу на телеканале - от романтического Холостяка, до медицинских и глубоко психологических шоу.

Как смотреть канал СТБ весной 2021, чтобы не пропустить ваши любимые шоу и проекты? Мы приготовили специальный список всех шоу и новых сезонов с датой выхода. Дмитрий Карпачов возвращается сразу на нескольких проектах канала. Съемки Холостяка подходят к концу, и уже весной девушки смогут оценить новый 11 сезон Холостяка. Также весной выходит новый сезон Мастер шефа, Супер мамы, Невероятной правды о звездах и проекта Хата на тата.Читайте такжеХолостяк 2021 - дата выхода и биография участника

СТБ - график выхода всех шоу весной 2021

  • Детектор лжи с Дмитрием Карпачева - 1 февраля по понедельникам в 19:00.
  • Тайны ДНК с Татьяны Высоцкий - 2 февраля по вторникам в 19:00.
  • Один за всех с новым ведущим - адвокатом Сергеем Костыря - с 3 февраля по средам в 19:00 и воскресенье в 20:00.
  • МастерШеф: Профессионалы 3 сезон - 6 февраля. Судьи проекта снова вернутся в том же составе - Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартиновська.
  • Холостяк 11 сезон - 5 марта по пятницам в 19-00. Свою любовь ищет накачанный бизнесмен, который любит котиков - Михаил Заливако.
  • Супермама 3 сезон - выходит в марте с неизменным Дмитрием Карпачевым по будням в 18:00).
  • Реалити Хата на тата 2021, которое уже 10 лет перевоспитывает ленивых и безответственных пап.

Также в весеннем сезоне СТБ выйдут новые сезоны шоу, основанных на реальных историях – Слепая (по пятницам) и "светского раута" - Невероятная правда о звездах с Надеждой Матвеевой и Григорием Решетником - по субботам в 9:30.

Развлекательное кулинарное шоу Званый ужин и далее будет выходить по субботам.

Напомним, что все выпуски шоу Холостяк можно посмотреть и почитать обзоры на сайте Главред.

холостяк Григорий Решетник СТБ Мастер Шеф Дмитрий Карпачев новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон онлайн
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