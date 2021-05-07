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Дима Комаров прыгнул с парашютом на съемках шоу "Мандруй Україною"

7 мая 2021, 15:29

Новое шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" выходит на 1+1 в воскресенье 9 мая. Рассказываем, что покажут зрителям в первом выпуске на 1+1.

Дима Комаров
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим выпуск 1/ 1+1

Уже в это воскресенье, 9 мая, в 10.50 на 1+1 состоится грандиозная премьера проекта Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, которую ждут миллионы телезрителей.

В первом выпуске Дмитрий Комаров впервые будет исследовать не далекие и экзотические страны, а родную Украину. Он расскажет, где и как можно отдохнуть уже этим летом, откроет новые туристические направления и покажет уже известные туристические локации с новой стороны.

Интересно, что музыкальное сопровождение для проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" написал известный композитор, музыкальный продюсер Голосу країни Руслан Квинта. Для создания музыкальной композиции композитор использовал звуки требмит, духовых инструментов, дрымбы, этнической скрипки и даже голос шамана.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Уже в первом выпуске нового проекта Дмитрий Комаров решил показать, чем заняться в Украине любителям острых ощущений. Яркое и захватывающее путешествие по Украине для телезрителей начнется с красочного фестиваля воздухоплавания. Это одно из самых зрелищных событий, которое интересно наблюдать и с воздуха, став участником полета, и с земли, бесплатно. В нем участвуют десятки разноцветных воздушных шаров, размер которых достигает высоты девятиэтажного дома! Внутри такого шара мог бы вместиться груз 40 стандартных фур.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим выпуск 1 / 1+1

"Когда-то воздухоплавание было доступно только элите, а сейчас обретает все большую популярность. Немногие знают, что в Украине проходят десятки фестивалей воздушных шаров. Чаще всего они проходят в Каменце-Подольском, Переяслав-Хмельницком, Белой Церкви, Харькове, Днепре, Умани, Черкассах и даже в Карпатах", - поделился Дмитрий.

Дмитрий Комаров расскажет, как устроен воздушный шар, покажет, как проходит подготовка к полету, а также познакомит с древними ритуалами воздухоплавателей, придуманными еще 200 лет назад во Франции. И этот ритуал может повторить каждый, кто станет участником одного из многочисленных фестивалей по всей стране.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2021 / 1+1

"Немногие знают, но когда-то воздухоплавателям давался дворянский титул. Во Франции, на родине воздухоплавания, Людовик XVI был настолько впечатлен изобретением воздушного шара, что тут же издал указ о присвоении всем воздухоплавателям таких титулов и жалований всех земель, над которыми пролетал аэростат", - рассказал Дмитрий Комаров.

После спокойных туристических полетов зрителя ждет настоящий экстрим и мировой рекорд. В лучших традициях своих экстремальных путешествий Дмитрий Комаров покажет, как воздушные шары используются еще и в нетуристических целях – для установления мирового рекорда.

Эксклюзивно в выпуске нового проекта состоится попытка установить уникальный экстремальный рекорд с использованием воздушного шара. Опытный парашютист Павел попытается исполнить трюк, который, на первый взгляд, неспособно выдержать человеческое тело. Дмитрий Комаров не просто покажет, а сопроводит претендента на мировой рекорд и на земле, и в воздушном шаре, и в свободном падении, чтобы снять и зафиксировать все этапы уникального мероприятия. Эксклюзивно для "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" опытный украинский экстремал согласился в режиме реального времени показать абсолютно все этапы этого необычного трюка.

Чтобы снять этот рекорд, Дмитрий Комаров будет догонять парашютиста в воздухе.

Что за уникальный трюк будет происходить впервые в мировой истории, получится ли у украинца установить рекорд - смотрите в эфире Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже в это воскресенье, 9 мая, в 10.50 на 1+1.

Также смотреть Мир Наизнанку онлайн можно на сайте 1+1 video.

Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
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