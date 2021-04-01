Дима Монатик впервые показал своих сыновей в новом клипе

Дима Монатик / 1+1

Дмитрий Монатик 1 апреля отмечает 35-летие. Почти юбилей он отметил тем, что впервые показал кадры с фото своих детей, которых всегда скрывал от СМИ.

Певец выпустил клип "ресницы безопасности", в котором среди прочего были архивные вставки с фото из фильма "Вечно танцующий человек". Там поклонники и обнаружили заветные фото.

"Коронавирус изменил наши жизни. И воспоминания изменил. Обострил их. Прямо под "ресницы безопасности", - говорит исполнитель.

Трек "ресницы безопасности" стал саундтреком в документальном фильме про жизнь Монатика - Вечно танцующий человек. Также он вышел в альбоме "Love it ритм". Теперь певец выпустил клип на эту песню з вставками из своего концерта на стадионе "Олимпийский" и из самого фильма.

Дима Монатик с сыновьями / кадр из клипа

В кадре не раз попадаются фото его и Ирины детей - от крошечных новорожденных малышей. Это стало сюрпризом для любителей творчества Дмитрия, так как он ранее никогда не показывал своих сыновей в соцсетях.

Вместе с женой Ириной музыкант воспитывает Платона и Даниила, и они никогда не выносят на публику личную жизнь и семью.

Теперь клип доступен для просмотра на Youtube.

Как ранее сообщал Главред, Джамала показала своих мужа и сына в своем новом клипе Верю в тебя.