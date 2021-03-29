Джамала записала клип Вірю в тебе с мужем и сыном

Джамала показала клип на песню Вірю в тебе из своего нового мартовского альбома Мы.
Украинско-татарская певица Джамала представила клип на песню Вірю в тебе 28 марта - не исключено, что это связано с днем рождения старшего сына Эмира.
Сюжет клипа посвящено материнской радости за своего сына, ее переживания и чувства, которые он вызывает у нее.
Сама Джамала в своем Instagram объяснила, что это песня о вере у детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети.
"Очень сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. И просто не хотелось ее испортить", - говорит она.
Кроме того, Джамала попыталась в видео рассказать и об отцовстве.
"Ведь в жизни уже редко встретишь разделение на только мужские или чисто женские профессии, а вот по поводу распределения ролей в воспитании детей до сих пор существуют стереотипы: мол, мама должна заниматься всем, а папа - как получится. Мы решили показать реальных родителей, которые проводят время со своими детьми: занимаются спортом, гуляют, купают, кормят...⠀А еще впервые показана моя семья и мой типичный день - встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с родными мужем и сыновьями. Мы пытались показать реальную жизнь без купюр, с акцентом на истории замечательных родителей", - добавила она.
Кроме того, Джамала сразу же показала и текст своей новой песни на Youtube.
Джамала Вірю в тебе - слова и текст песни
У світі, де все було не так,
Лише одна деталь.
З тобою поряд я
Ти мій та без вагань
Своє життя і все, ким я була
Віддала би я, віддала б я, віддала б я,
Щоб ти посміхнувся мені
Припев:
Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.
Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою . Моя віра летить
Понад усе чекала я тебе
І світ оживав
Я рахувала дні.
Ти мій, мрія моя.
Ти став усім і ніжністю своєю
Дав значення, дав значення, дав значення
Життю, що так швидко лине.
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