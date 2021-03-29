Джамала записала клип Вірю в тебе с мужем и сыном

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Украинско-татарская певица Джамала представила клип на песню Вірю в тебе 28 марта - не исключено, что это связано с днем рождения старшего сына Эмира.

Сюжет клипа посвящено материнской радости за своего сына, ее переживания и чувства, которые он вызывает у нее.

Сама Джамала в своем Instagram объяснила, что это песня о вере у детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети.

"Очень сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. И просто не хотелось ее испортить", - говорит она.

Кроме того, Джамала попыталась в видео рассказать и об отцовстве.

"Ведь в жизни уже редко встретишь разделение на только мужские или чисто женские профессии, а вот по поводу распределения ролей в воспитании детей до сих пор существуют стереотипы: мол, мама должна заниматься всем, а папа - как получится. Мы решили показать реальных родителей, которые проводят время со своими детьми: занимаются спортом, гуляют, купают, кормят...⠀А еще впервые показана моя семья и мой типичный день - встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с родными мужем и сыновьями. Мы пытались показать реальную жизнь без купюр, с акцентом на истории замечательных родителей", - добавила она.

Кроме того, Джамала сразу же показала и текст своей новой песни на Youtube.

Джамала Вірю в тебе - слова и текст песни

У світі, де все було не так,

Лише одна деталь.

З тобою поряд я

Ти мій та без вагань

Своє життя і все, ким я була

Віддала би я, віддала б я, віддала б я,

Щоб ти посміхнувся мені

Припев:

Одна за одною хвилі пройдуть.

Як сонце над морем, освітлю твій путь.

Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:

Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.

Настане і твій час відправитись в путь.

Знаю, ти зможеш змінити цей світ.

Лише добротою . Моя віра летить

Понад усе чекала я тебе

І світ оживав

Я рахувала дні.

Ти мій, мрія моя.

Ти став усім і ніжністю своєю

Дав значення, дав значення, дав значення

Життю, що так швидко лине.

Напомним, что в пятницу 26 марта Слава Каминская презентовала свой новый сольный трек.