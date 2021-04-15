Дженнифер Лопес бросила Алекса Родригеса и впервые рассказала о разрыве

Дженнифер Лопес / Reuters

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений и одной отложенной свадьбы, которую они переносили из-за коронавируса.

Не состоявшиеся муж и жена сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем расставании и что они остались друзьями. Несмотря на разрыв, певица и звезда бейсбола продолжат поддерживать другу друга в общих рабочих проектах.

Дженнифер Лопес сказала в программе Today Show, что они желают детям друг друга всего наилучшего.

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего", - заявила певица.

О расставании пары заговорили в марте 2021, когда портал TMZ сообщил, что Джен и Алекс разорвали помолвку. Но пара опровергла все слухи.

После этого они отправились по работе в разные страны, и Алекс даже навещал возлюбленную. Но в итоге, ни раздельное проживание и работа, ни другие методы не спасли их несостоявшийся брак.

Говорят, Лопес неравнодушна к Ленни Кравицу, а у Родригеза есть молоденькая звезда американского реалити-шоу. Алекс уже постит памятные фото с Джен и ностальгирует по их счастливому прошлому.

Как ранее сообщал Главред, Алекса Родригеса обвинили в изменах еще в феврале 2021 года.