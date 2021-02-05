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Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу

5 февраля 2021, 12:39

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес должны были пожениться в 2020 году, но из-за карантина уже три раза откладывали брак. Теперь же пошли слухи о том, что мужчина начал изменять.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Reuters

Возлюбленного Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой.

Как сообщает издание E!, в тизере проекта один из участников заявил о том, что 30-летняя Мэдисон летала во время съемок в Майами для встреч с Родригесом. Девушка опровергла эти слухи.

"Все это было год назад, но сейчас это выставили в прямой эфир", - пожаловалась девушка.

По словам Мэдисон ЛеКрой, она когда-то один раз пообщалась с Алексом Родригесом, и это было случайно и год назад. Больше она его не встречала, и сказала об этом на съемках только своей подруге Дэнни.

Она подчеркнула, что с Родригесом они "разговаривали по телефону", но "никогда не встречались". По словам Мэдисон, они "никогда не виделись физически… между ними никогда ничего не было. Просто знакомство"

"Он никогда физически не изменял своей невесте со мной", - подчернула девушка.

Мэдисон утверждает, что "разговаривала с ним случайно". Она не уточнила природу звонка или когда он был, за исключением того, что он "невинный".

Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
Дженнифер Лопес, Алекс Родригес / Reuters

Мэдисон сказала, что она считает, что она "сказала не тому человеку", и что это стало похоже на "испорченный телефон" среди ее близких.

Представители Родригеса взамен отрицают его знакомство с Мэдисон и утверждают, что они никогда не виделись.

Стоит отметить, что нету никакого кризиса в отношениях Алекса и Дженнифер Лопес - они продолжают как ни в чем не бывало проводить время вместе.

  • О том, что Дженнифер Лопес выходит замуж стало известно в мате 2019 года.
  • Лопес и Родригес начали встречаться в марте 2017 года, для певицы это четвертый брак, для спортсмена – второй.
  • Они планировали свадьбу на весну 2020, но потом три раза ее переносили.
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