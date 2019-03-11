"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес помолвлены / Reuters

Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес вновь собралась замуж.

Во время роскошного отпуска на Багамах 49-летней селебрити сделал предложение ее возлюбленный бейсболист Алекс Родргес. Фото с кольцом стоимостью миллион долларов появилась в Instagram-аккаунтах знаменитостей.

"Она сказала "да", - подписал снимок Родригес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вскоре поженятся / https://www.instagram.com/arod

Лопес и Родригес начали встречаться в марте 2017 года, для певицы это четвертый брак, для спортсмена – второй.

Ранее Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа.