"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж

Певица обручилась со своим возлюбленным Алексом Родригесом.
Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес вновь собралась замуж.
Во время роскошного отпуска на Багамах 49-летней селебрити сделал предложение ее возлюбленный бейсболист Алекс Родргес. Фото с кольцом стоимостью миллион долларов появилась в Instagram-аккаунтах знаменитостей.
"Она сказала "да", - подписал снимок Родригес.
Лопес и Родригес начали встречаться в марте 2017 года, для певицы это четвертый брак, для спортсмена – второй.
Ранее Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа.