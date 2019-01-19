Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа

Дженнифер Лопес / Instagram Lopez

Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес, решила поделиться с подписчиками "безмакияжным" фото.

Снимок без макияжа и наложенных фильтров 49-летняя селебрити опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, чем вызвала бурю восторгов и славословий.

Сама Лопес ранее неоднократно рассказывала о том, как поддерживает себя в хорошей форме долгим сном, питьем большого количества воды и поеданием свежих фруктов с овощами. Кроме того, певица/актриса никогда не ложится спать постель, не смыв весь макияж и без увлажнения кожи. Ну и, естественно, что не берет в рот ни капли спиртного и кофе.

Напомним, ранее Лопес показала свой живот после рождения двух детей, а также похвасталась подтянутыми ягодицами.