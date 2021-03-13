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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались - СМИ

13 марта 2021, 11:17
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Причина расставания звездной пары пока неизвестна. Ни Дженнифер, ни Алекс свое расставание пока никак не прокомментировали.

Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались/ Reuters

Известная певица Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которых последний раз вместе видели в конце февраля в Доминикане, расстались. Звездная пара разорвала помолвку после почти четырех лет отношений.

"Это было очевидно уже некоторое время. Именно из-за того, что они сильно связаны в бизнес-мире – это решение не было легким и окончательным для них. Поэтому им пришлось довольно долго думать о том, чтобы действительно разорвать эти отношения", – пишет издание PEOPLE со ссылкой на источники.

Причина расставания звездной пары пока неизвестна. Ни Дженнифер, ни Алекс свое расставание пока никак не прокомментировали.

Правда, в пятницу, 12 марта, певица поделилась в Instagram серией старых клипов, на которых она смеется в различных выступлениях на телевидении.

"Найдите хороший повод, чтобы посмеяться сегодня … Послать всем любовь", – подписала она видео.

По информации таблоида Page Six, сейчас Лопес находится на съемках фильма в Карибском море, а Родригес отправился в Майами для подготовки к бейсбольному сезону.

Отметим, Лопес и Родригес встречались около четырех лет, а в 2019 году даже объявили о своей помолвке. Однако из-за пандемии коронавируса торжество переносили два раза, а затем Дженнифер и вовсе сообщила, что не горит желанием выходить замуж.

Во время скандала, который разгорелся из-за информации о похождениях спортсмена, Лопес и Родригес держались единым фронтом, не показывая разлада.

У Дженнифер Лопес есть 12-летние близнецы от бывшего мужа Марка Энтони, а Родригес является отцом двух дочерей, которых ему родила Синтия Скуртис.

Отношения Лопес с Родригесом – о чем сообщалось ранее:

  • Возлюбленного Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой.
  • В тизере проекта один из участников заявил о том, что 30-летняя Мэдисон летала во время съемок в Майами для встреч с Родригесом. Девушка опровергла эти слухи.

Дженнифер Лопес Алекс Родригес новости шоу бизнеса
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