Эль Фаннинг показала беременный живот на съемках сериала Великая

Эль Фэннинг / Instagram

Телеканал Hulu продлил сериал Великая с Эль Фаннинг на второй сезон еще в 2020 году. Так что ни для кого не были сюрпризом съемки второго сезона, которые идут и сейчас.

Однако, создатели не против лишний раз заинтриговать поклонников. Например сама исполнительница главной роли Эль Фаннинг показала оригинальное фото со съемочной площадки в своем Instagram.

"Готовим что-то особенное вам для второго сезона", - подписала она фото, и добавила тег "первый взгляд".

На снимке она позирует на фоне части декораций в наполовину надетом средневековом наряде с корсетом и "своим" черным лифчиком. Девушка уже демонстрирует "рабочую" пышную прическу, и округлый беременный живот.

Многие поклонники сразу же отметили, что он смотрится как настоящий. А другие начали просить актрису рассказать больше подробностей о сериале.

Однако, беременность главной героини и так указывает, о чем будет сюжет второго сезона.

Велика 2 сезон - актеры и роли

Эль Фэннинг — Екатерина Великая

Николас Холт — Петр III

Фиби Фокс — Мариаль

Саша Дхаван — Орло

Чарити Уэйкфилд — Георгина Дымова

Гвилим Ли — Григорий Дымов

Адам Годли — архиепископ "Архи"

Дуглас Ходж — генерал Велементов

Белинда Бромилов — тетя Елизавета

Байо Гбадамоси — Аркадий

Себастьян де Соуза — Лео Воронский

Дануся Самал — леди Антония Свенска

Луи Хайнс — Влад

Флоренс Кейт-Рош — Татьяна

Джейми Деметриу — доктор Чехов

Кристоф Тек — татарин Ник

Чарли Прайс — Иван

Ричард Пирос — граф Раскольников

Алистер Грин — граф Смольный

Абрахам Попула — Ростов

Джеймс Смит — граф Горький

Стюарт Скудамор — Толстен

Напомним, в первом сезоне было 8 серий. Сколько будет серий во втором сезоне, и когда выходит 2 сезон Великой - пока что не разглашается.