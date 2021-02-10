Эль Фаннинг показала беременный живот на съемках сериала Великая

знаменитая голливудская актриса Эль Фаннинг заинтриговала поклонников своими намеками по сериалу Великая.
Телеканал Hulu продлил сериал Великая с Эль Фаннинг на второй сезон еще в 2020 году. Так что ни для кого не были сюрпризом съемки второго сезона, которые идут и сейчас.
Однако, создатели не против лишний раз заинтриговать поклонников. Например сама исполнительница главной роли Эль Фаннинг показала оригинальное фото со съемочной площадки в своем Instagram.
"Готовим что-то особенное вам для второго сезона", - подписала она фото, и добавила тег "первый взгляд".
На снимке она позирует на фоне части декораций в наполовину надетом средневековом наряде с корсетом и "своим" черным лифчиком. Девушка уже демонстрирует "рабочую" пышную прическу, и округлый беременный живот.
Многие поклонники сразу же отметили, что он смотрится как настоящий. А другие начали просить актрису рассказать больше подробностей о сериале.
Однако, беременность главной героини и так указывает, о чем будет сюжет второго сезона.
Велика 2 сезон - актеры и роли
- Эль Фэннинг — Екатерина Великая
- Николас Холт — Петр III
- Фиби Фокс — Мариаль
- Саша Дхаван — Орло
- Чарити Уэйкфилд — Георгина Дымова
- Гвилим Ли — Григорий Дымов
- Адам Годли — архиепископ "Архи"
- Дуглас Ходж — генерал Велементов
- Белинда Бромилов — тетя Елизавета
- Байо Гбадамоси — Аркадий
- Себастьян де Соуза — Лео Воронский
- Дануся Самал — леди Антония Свенска
- Луи Хайнс — Влад
- Флоренс Кейт-Рош — Татьяна
- Джейми Деметриу — доктор Чехов
- Кристоф Тек — татарин Ник
- Чарли Прайс — Иван
- Ричард Пирос — граф Раскольников
- Алистер Грин — граф Смольный
- Абрахам Попула — Ростов
- Джеймс Смит — граф Горький
- Стюарт Скудамор — Толстен
Напомним, в первом сезоне было 8 серий. Сколько будет серий во втором сезоне, и когда выходит 2 сезон Великой - пока что не разглашается.