УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Великая продлили на 2 сезон

Телесериал Hulu Великая попал в топ лучших сериалов начала 2020 года, и шоуранеры поспешили воспользоваться этим, продлив сериал на 2 сезон.

3 июля 2020, 10:45
Великая 2020
Великая 2020 / Hulu

Комедийный сериал Великая на Hulu с Эль Фаннинг получил второй сезон вскоре после премьеры первого.

Hulu продлил Великую через два месяца после выхода первого сезона, пишет издание Variety.

Сериал дебютировал 15 мая и получил высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 88%.

Великая вольно и с юмором пересказывает историю императрицы Екатерины II, которая приезжает в Россию из-за рубежа, становится женой Петра III и, узнав о его отношении к людям и управлению страной, готовит против него мятеж. В отличии от сериала Екатерина Великая на НВО, Великая рассказывает историю еще молоденькой девушки, которая только вышла замуж.Читайте такжеЧто посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020

Велика 2 сезон актеры и роли

  • Эль Фэннинг — Екатерина Великая
  • Николас Холт — Петр III
  • Фиби Фокс — Мариаль
  • Саша Дхаван — Орло
  • Чарити Уэйкфилд — Георгина Дымова
  • Гвилим Ли — Григорий Дымов
  • Адам Годли — архиепископ "Архи"
  • Дуглас Ходж — генерал Велементов
  • Белинда Бромилов — тетя Елизавета
  • Байо Гбадамоси — Аркадий
  • Себастьян де Соуза — Лео Воронский
  • Дануся Самал — леди Антония Свенска
  • Луи Хайнс — Влад
  • Флоренс Кейт-Рош — Татьяна
  • Джейми Деметриу — доктор Чехов
  • Кристоф Тек — татарин Ник
  • Чарли Прайс — Иван
  • Ричард Пирос — граф Раскольников
  • Алистер Грин — граф Смольный
  • Абрахам Попула — Ростов
  • Джеймс Смит — граф Горький
  • Стюарт Скудамор — Толстен

Шоураннером выступил Тони Макнамара, который номинировался на премию Оскар за сценарий другой исторической комедии — Фаворитка.

Все 8 серий Великой вышли 15 мая 2020, но точная дата выхода и детали сюжета второго сезона Великой пока не уточняются.

Екатерина Великая Эль Фаннинг новости шоу бизнеса сериалы Hulu
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Великая продлили на 2 сезон». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:40
"Богиня": Даша Улянова соблазнительно выгнулась на пикантном фото
11:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: важное событие и сердечный приступ Видео
11:31
В Слуге народа назвали кандидата на пост главы НБУ Видео
11:23
В Вашингтоне рассказали, как Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО
11:17
В США пообещали принять "решительные меры" против РФ после расследования NYT
10:53
Валериана: свойства, преимущества и побочные эффекты
10:51
"Я - инопланетянин": Клитина в откровенном наряде записала еще одно видео Видео
10:45
Сериал Великая продлили на 2 сезон
10:39
Экс-посол озвучил примерные сроки встречи Зеленского и Трампа
10:38
Если бы я был Путиным, вот что бы я сделал с Украиной мнение
10:18
Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям
10:09
"Долбое*ы, как ты, тут лазят": Кличко набросился на руфера Мустанга Видео
09:55
Чат с экспертом-международником Илией Кусой
09:49
Референдум по обнулению - самый большой проигрыш Путина мнение
09:41
Экс-посол США пригрозил России новыми "самыми тяжелыми" санкциями
09:34
"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция
09:26
Болит зуб: названы домашние средства от боли
09:07
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля Видео
09:06
У Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУ Видео
08:54
Главный инфекционист США предупредил о новой опасности коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять