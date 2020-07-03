Сериал Великая продлили на 2 сезон

Комедийный сериал Великая на Hulu с Эль Фаннинг получил второй сезон вскоре после премьеры первого.
Hulu продлил Великую через два месяца после выхода первого сезона, пишет издание Variety.
Сериал дебютировал 15 мая и получил высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 88%.
Великая вольно и с юмором пересказывает историю императрицы Екатерины II, которая приезжает в Россию из-за рубежа, становится женой Петра III и, узнав о его отношении к людям и управлению страной, готовит против него мятеж. В отличии от сериала Екатерина Великая на НВО, Великая рассказывает историю еще молоденькой девушки, которая только вышла замуж.Читайте такжеЧто посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020
Велика 2 сезон актеры и роли
- Эль Фэннинг — Екатерина Великая
- Николас Холт — Петр III
- Фиби Фокс — Мариаль
- Саша Дхаван — Орло
- Чарити Уэйкфилд — Георгина Дымова
- Гвилим Ли — Григорий Дымов
- Адам Годли — архиепископ "Архи"
- Дуглас Ходж — генерал Велементов
- Белинда Бромилов — тетя Елизавета
- Байо Гбадамоси — Аркадий
- Себастьян де Соуза — Лео Воронский
- Дануся Самал — леди Антония Свенска
- Луи Хайнс — Влад
- Флоренс Кейт-Рош — Татьяна
- Джейми Деметриу — доктор Чехов
- Кристоф Тек — татарин Ник
- Чарли Прайс — Иван
- Ричард Пирос — граф Раскольников
- Алистер Грин — граф Смольный
- Абрахам Попула — Ростов
- Джеймс Смит — граф Горький
- Стюарт Скудамор — Толстен
Шоураннером выступил Тони Макнамара, который номинировался на премию Оскар за сценарий другой исторической комедии — Фаворитка.
Все 8 серий Великой вышли 15 мая 2020, но точная дата выхода и детали сюжета второго сезона Великой пока не уточняются.