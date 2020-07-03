Сериал Великая продлили на 2 сезон

Великая 2020 / Hulu

Комедийный сериал Великая на Hulu с Эль Фаннинг получил второй сезон вскоре после премьеры первого.

Hulu продлил Великую через два месяца после выхода первого сезона, пишет издание Variety.

Сериал дебютировал 15 мая и получил высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 88%.

Великая вольно и с юмором пересказывает историю императрицы Екатерины II, которая приезжает в Россию из-за рубежа, становится женой Петра III и, узнав о его отношении к людям и управлению страной, готовит против него мятеж. В отличии от сериала Екатерина Великая на НВО, Великая рассказывает историю еще молоденькой девушки, которая только вышла замуж.Читайте такжеЧто посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020

Велика 2 сезон актеры и роли

Эль Фэннинг — Екатерина Великая

Николас Холт — Петр III

Фиби Фокс — Мариаль

Саша Дхаван — Орло

Чарити Уэйкфилд — Георгина Дымова

Гвилим Ли — Григорий Дымов

Адам Годли — архиепископ "Архи"

Дуглас Ходж — генерал Велементов

Белинда Бромилов — тетя Елизавета

Байо Гбадамоси — Аркадий

Себастьян де Соуза — Лео Воронский

Дануся Самал — леди Антония Свенска

Луи Хайнс — Влад

Флоренс Кейт-Рош — Татьяна

Джейми Деметриу — доктор Чехов

Кристоф Тек — татарин Ник

Чарли Прайс — Иван

Ричард Пирос — граф Раскольников

Алистер Грин — граф Смольный

Абрахам Попула — Ростов

Джеймс Смит — граф Горький

Стюарт Скудамор — Толстен

Шоураннером выступил Тони Макнамара, который номинировался на премию Оскар за сценарий другой исторической комедии — Фаворитка.

Все 8 серий Великой вышли 15 мая 2020, но точная дата выхода и детали сюжета второго сезона Великой пока не уточняются.