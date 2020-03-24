Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала

Великая 2020: дата выхода, актеры и роли / Hulu

Американцы снимают новый сериал про российскую императрицу Екатерину Великую. Сериал Велика 2020 выйдет на Hulu весной.

Новый сериал Великая 2020 про императрицу Екатерину Великую выходит 15 мая 2020 на Hulu, и в этот раз главную роль сыграет актриса Эль Фаннинг. Продюсером выступает Мэтт Шакман, режиссер - Тони МакНамара.

Сюжет будет сосредоточен не только на периоде правления Екатерины Великой, но и до того, как она стала женой императора и совершила переворот.

Для Эль Фэннинг это будет первая роль в комедии. По её словам, сложнее всего ей было избавиться от смущения, чтобы в точности воплотить на экране Екатерину, умевшую мастерски манипулировать людьми.

Великая 2020: Актеры и роли

Эль Фаннинг - Екатерина

Себастьян де Суза - Лео

Фиби Фокс - Марил

Байо Гбадамоси - Аркадий

Николас Холт - Петр

Луис Хинелл - Влад

Катарина Мартин - помощница Екатерины

Скарлет Мальтман - графиня Должиков

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Великая 2020 смотреть онлайн на Hulu в оригинале трейлер:

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