Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала

Телеканал Hulu готовит премьеру нового сериала про Россию - Великая 2020 - про жизнь Екатерины Великой, и это будет не мини-сериал, как у некоторых.
Американцы снимают новый сериал про российскую императрицу Екатерину Великую. Сериал Велика 2020 выйдет на Hulu весной.
Новый сериал Великая 2020 про императрицу Екатерину Великую выходит 15 мая 2020 на Hulu, и в этот раз главную роль сыграет актриса Эль Фаннинг. Продюсером выступает Мэтт Шакман, режиссер - Тони МакНамара.
Сюжет будет сосредоточен не только на периоде правления Екатерины Великой, но и до того, как она стала женой императора и совершила переворот.
Для Эль Фэннинг это будет первая роль в комедии. По её словам, сложнее всего ей было избавиться от смущения, чтобы в точности воплотить на экране Екатерину, умевшую мастерски манипулировать людьми.
Великая 2020: Актеры и роли
- Эль Фаннинг - Екатерина
- Себастьян де Суза - Лео
- Фиби Фокс - Марил
- Байо Гбадамоси - Аркадий
- Николас Холт - Петр
- Луис Хинелл - Влад
- Катарина Мартин - помощница Екатерины
- Скарлет Мальтман - графиня Должиков
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Великая 2020 смотреть онлайн на Hulu в оригинале трейлер:
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