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Евровидение 2021 финал: смотреть онлайн весь концерт - полное видео

23 мая 2021, 03:01

Финал Евровидения 2021 прошел в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / eurovisionworld.com

Нидерланды провели Евровидение 2021 с коронавирусными ограничениями. Два полуфинала и гранд-финал прошли в Роттердаме на огромной сцене. Для концертов в зал запускали зрителей, который купили билеты и выполнили все предосторожности из-за опасности заражения коронавирусом.

Украина прошла в финал Евровидения и группа Go-A выступила с песней Шум.

После того, как прошло голосование стран-участниц и прошел торжественный концерт, мы узнали, кто победил на Евровидении 2021.Читайте такжеЕвровидение 2021 финал: кто победил - результаты голосования

Сначала были доступны онлайн песни участников, но теперь вышло полное видео всего концерта Евровидение 2021, которое доступно на Ютубе.

Напомним, Go-A подорвала зал песней Шум в финале Евровидения 2021.

В результате, группа получила высокие баллы за свое выступление.

новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
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