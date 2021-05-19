Евровидение 2021 - когда и где смотреть второй полуфинал

Евровидение 2021 / Eurovision

В Роттердаме уже прошел первый полуфинал, в котором определили десять лучших исполнителей для финала конкурса.

Новые соперники схлестнуться в вокальном поединке вечером 20 мая - на сцене в Нидерландах выступят еще 17 участников - Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдовы, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

Страны "Большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна-хозяйка Нидерланды входят в финал автоматически.

Трансляцию второго полуфинала Евровидения можно смотреть 20 мая в 22:00 на каналах СТБ и UA: Перший.

Канал UA: Перший проводин онлайн-трансляцию видео с Роттердама. Так что те, у кого не будет доступа к телевиденью, смогут насладиться песнями на официальном сайте канала.

Среди лидеров по мнению букмекеров - Швейцария, Болгария и Исландия.

Напомним, перед выступлением в первом полуфинале Go-A ворвались в лидеры Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров.

Теперь будут определяться еще 10 участников финала, который пройдет 22 мая.