Выяснились окончательные даты проведения Евровидения-2021

Международный конкурс состоится в мае следующего года.
В этом году Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Сегодня стали известны даты проведения песенного конкурса в следующем году.
Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.
Отмечается, что международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года:
- первый полуфинал состоится во вторник, 18 мая,
- второй полуфинал - в четверг, 20 мая.
- финал соревнования проведут 22 мая, в субботу, в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме.
В 2020 году конкурс Евровидения был отменен из-за пандемии коронавируса. Организаторы мероприятия устроили онлайн-выступления конкурсантов. Победителем конкурса в 2019 году стал нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Напомним, Главред уже собрал список всех известных участников Евровидения 2021, и все, что известно про конкурс в следующем году.
Автор: Екатерина Трохимчук