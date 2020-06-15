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Выяснились окончательные даты проведения Евровидения-2021

15 июня 2020, 20:03

Международный конкурс состоится в мае следующего года.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 - названы сроки проведения конкурса / eurovisionworld

В этом году Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Сегодня стали известны даты проведения песенного конкурса в следующем году.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

Отмечается, что международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года:

  • первый полуфинал состоится во вторник, 18 мая,
  • второй полуфинал - в четверг, 20 мая.
  • финал соревнования проведут 22 мая, в субботу, в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме.

В 2020 году конкурс Евровидения был отменен из-за пандемии коронавируса. Организаторы мероприятия устроили онлайн-выступления конкурсантов. Победителем конкурса в 2019 году стал нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс.

Напомним, Главред уже собрал список всех известных участников Евровидения 2021, и все, что известно про конкурс в следующем году.

Евровидение 2021 онлайн
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