Евровидение 2021: список участников нового конкурса

Евровидение 2021 - список участников и песни / eurovisionworld

Днем 18 марта организаторы Евровидения 2020 отменили музыкальный конкурс, и теперь новый пройдет заново в 2021 году. Уже многие страны сразу же определились со своими участниками на Евровидение 2021.

На 18 мая 18 стран официально определились с участниками на Евровидение 2021. Кто-то оставил победителей национального отбора 2020, и еще кто-то на Евровидение 2021 отправит новых победителей традиционных музыкальных фестивалей в 2020 и начале 2021 году.

Украина сразу после отмены Евровидения 2020 объявила, что отказывается проводить новый Нацотбор, и на Евровидение 2021 могу поехать группа Go-A.

Группа Go-A пока что не стала отрицать своего участия, однако, для участия в конкурсе придется заменить песню Соловей на другую. У членов группы на это есть почти год.Читайте такжеEBU отменил Евровидение 2020 - официально

Кроме Украины, решение уже приняли Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Израиль, Латвия, Мальта, Румыния, Сан-Марино, Словения, Греция, Хорватия, Грузия, Нидерланды и Испания и Азербайджан. Кроме того, Швеция отправит на Евровидение 2021 победителя фестиваля Melodifestivalen 2021, Эстония отправит победителя конкурса Eesti Laul 2021, Норвегия - Melodi Grand Prix 2021, Дания - Melodi Grand Prix 2021, Финляндия - Uuden Musiikin Kilpailu 2021, Литва будет проводить новый национальный отбор.

Евровидение 2021 - список участников / eurovisionworld.com

Австралия - Монтень

Австрия - Винсент Буэно

Бельгия - Hooverphonic

Болгария - Виктория

Чехия - Бенни Кристо

Израиль - Эден Алене

Латвия - Саманта Тина

Мальта - Дестини

Румыния - Roxen

Словения - Ана Соклич

Сан-Марино - Сенит

Грузия - Торнике Кипиани

Азербайджан Самира Эфенди

Греция - Stefania

Нидерланды - Жангю Макрой

Хорватия - Дамир Кеджо

Испания - Блас Канто

Украина - Go-a

Пока что остальные страны-участницы Евровидени решают, кого отправить на конкурс в 2021 году, и мы будет регулярно обновлять информацию на нашем сайте.