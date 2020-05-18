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Евровидение 2021: список участников нового конкурса

18 мая 2020, 11:55

После отмены Евровидения 2020, многие страны воспользовались правом оставить участников конкурса с 2020 года, а кто-то решил обновить свое участие. Кто от какой страны поедет на Евровидение 2021 - читай на Главреде

Евровидение 2021
Евровидение 2021 - список участников и песни / eurovisionworld

Днем 18 марта организаторы Евровидения 2020 отменили музыкальный конкурс, и теперь новый пройдет заново в 2021 году. Уже многие страны сразу же определились со своими участниками на Евровидение 2021.

На 18 мая 18 стран официально определились с участниками на Евровидение 2021. Кто-то оставил победителей национального отбора 2020, и еще кто-то на Евровидение 2021 отправит новых победителей традиционных музыкальных фестивалей в 2020 и начале 2021 году.

Украина сразу после отмены Евровидения 2020 объявила, что отказывается проводить новый Нацотбор, и на Евровидение 2021 могу поехать группа Go-A.

Группа Go-A пока что не стала отрицать своего участия, однако, для участия в конкурсе придется заменить песню Соловей на другую. У членов группы на это есть почти год.Читайте такжеEBU отменил Евровидение 2020 - официально

Кроме Украины, решение уже приняли Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Израиль, Латвия, Мальта, Румыния, Сан-Марино, Словения, Греция, Хорватия, Грузия, Нидерланды и Испания и Азербайджан. Кроме того, Швеция отправит на Евровидение 2021 победителя фестиваля Melodifestivalen 2021, Эстония отправит победителя конкурса Eesti Laul 2021, Норвегия - Melodi Grand Prix 2021, Дания - Melodi Grand Prix 2021, Финляндия - Uuden Musiikin Kilpailu 2021, Литва будет проводить новый национальный отбор.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 - список участников / eurovisionworld.com
  • Австралия - Монтень
  • Австрия - Винсент Буэно
  • Бельгия - Hooverphonic
  • Болгария - Виктория
  • Чехия - Бенни Кристо
  • Израиль - Эден Алене
  • Латвия - Саманта Тина
  • Мальта - Дестини
  • Румыния - Roxen
  • Словения - Ана Соклич
  • Сан-Марино - Сенит
  • Грузия - Торнике Кипиани
  • Азербайджан Самира Эфенди
  • Греция - Stefania
  • Нидерланды - Жангю Макрой
  • Хорватия - Дамир Кеджо
  • Испания - Блас Канто
  • Украина - Go-a

Пока что остальные страны-участницы Евровидени решают, кого отправить на конкурс в 2021 году, и мы будет регулярно обновлять информацию на нашем сайте.

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