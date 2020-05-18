Евровидение 2021: список участников нового конкурса

После отмены Евровидения 2020, многие страны воспользовались правом оставить участников конкурса с 2020 года, а кто-то решил обновить свое участие. Кто от какой страны поедет на Евровидение 2021 - читай на Главреде
Днем 18 марта организаторы Евровидения 2020 отменили музыкальный конкурс, и теперь новый пройдет заново в 2021 году. Уже многие страны сразу же определились со своими участниками на Евровидение 2021.
На 18 мая 18 стран официально определились с участниками на Евровидение 2021. Кто-то оставил победителей национального отбора 2020, и еще кто-то на Евровидение 2021 отправит новых победителей традиционных музыкальных фестивалей в 2020 и начале 2021 году.
Украина сразу после отмены Евровидения 2020 объявила, что отказывается проводить новый Нацотбор, и на Евровидение 2021 могу поехать группа Go-A.
Группа Go-A пока что не стала отрицать своего участия, однако, для участия в конкурсе придется заменить песню Соловей на другую. У членов группы на это есть почти год.Читайте такжеEBU отменил Евровидение 2020 - официально
Кроме Украины, решение уже приняли Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Израиль, Латвия, Мальта, Румыния, Сан-Марино, Словения, Греция, Хорватия, Грузия, Нидерланды и Испания и Азербайджан. Кроме того, Швеция отправит на Евровидение 2021 победителя фестиваля Melodifestivalen 2021, Эстония отправит победителя конкурса Eesti Laul 2021, Норвегия - Melodi Grand Prix 2021, Дания - Melodi Grand Prix 2021, Финляндия - Uuden Musiikin Kilpailu 2021, Литва будет проводить новый национальный отбор.
- Австралия - Монтень
- Австрия - Винсент Буэно
- Бельгия - Hooverphonic
- Болгария - Виктория
- Чехия - Бенни Кристо
- Израиль - Эден Алене
- Латвия - Саманта Тина
- Мальта - Дестини
- Румыния - Roxen
- Словения - Ана Соклич
- Сан-Марино - Сенит
- Грузия - Торнике Кипиани
- Азербайджан Самира Эфенди
- Греция - Stefania
- Нидерланды - Жангю Макрой
- Хорватия - Дамир Кеджо
- Испания - Блас Канто
- Украина - Go-a
Пока что остальные страны-участницы Евровидени решают, кого отправить на конкурс в 2021 году, и мы будет регулярно обновлять информацию на нашем сайте.