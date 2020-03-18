Украина определилась с участием на Евровидении 2021

На Евровидение 2021 Украина нашла участника/ СТБ

После отмены Евровидения 2020 телеканалы СТБ и UA: перший решили не проводить новый Нацотбор, а отправить на Евровидение 2021 украинскую этно-группу Go-A. Об этом официально заявил Зураб Аласания.

Телеканалы UA: перший и СТБ в году 2021 дополнительный национальный отбор проводить не будут, утверждает он.

"Если в жизни группы Go-A ничего не изменится и они будут готовы выступить на сцене Евровидения в следующем году, мы этому способствовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов", - отметил председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Ранее появилась информация о том, что организаторы Евровидения не просто переносят, а отменяют Евровидение 2020. Конкурс Евровидение 2021 пройдет по стандартной схеме.