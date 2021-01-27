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"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном

27 января 2021, 10:58

Украинский телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с новорожденным.

Григорий Решетник
Григорий Решетник / Instagram

Осенью 2020 Григорий Решетник стал многодетным отцом - Кристина решетник родила ему третьего сына, которого они назвали Саша.

Телеведущий романтических проектов Холостяк и Холостячка Григорий Решетник после тяжелого рабочего дня сделал умилительное фото с самым младшим членом семьи - новорожденным сыном, который прилег отдохнуть с папой.

"Наконец-то дома. Спокойной ночи", - подписал он фото, на котором лежит рядом с сыном, и выражает уставшее удовлетворение.

Поклонникам понравилось фото популярного ведущего, и они оставили ему свои комментарии.

Григорий Решетник
Григорий Решетник / Instagram
  • "Очі втомленні але щасливі",
  • "Счастливый такой",
  • "Дуже мило"
  • "Я вас обожаю, счастье вам и вашим детям"
  • "Саме так виглядає щастя!"
  • "Няшки какие"
  • "Гриша! Ты аж помолодел !!!", - пишут в комментариях.

Недавно жена Григория Кристина Решетник рассказала, как ей было рожать третий раз, и почему она не использовала анестезию.

Как известно, 28 ноября Григорий и Кристина Решетники сообщили, что у них родился третий сын.

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