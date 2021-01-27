"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном

Григорий Решетник / Instagram

Осенью 2020 Григорий Решетник стал многодетным отцом - Кристина решетник родила ему третьего сына, которого они назвали Саша.

Телеведущий романтических проектов Холостяк и Холостячка Григорий Решетник после тяжелого рабочего дня сделал умилительное фото с самым младшим членом семьи - новорожденным сыном, который прилег отдохнуть с папой.

"Наконец-то дома. Спокойной ночи", - подписал он фото, на котором лежит рядом с сыном, и выражает уставшее удовлетворение.

Поклонникам понравилось фото популярного ведущего, и они оставили ему свои комментарии.

Григорий Решетник / Instagram

"Очі втомленні але щасливі",

"Счастливый такой",

"Дуже мило"

"Я вас обожаю, счастье вам и вашим детям"

"Саме так виглядає щастя!"

"Няшки какие"

"Гриша! Ты аж помолодел !!!", - пишут в комментариях.

Недавно жена Григория Кристина Решетник рассказала, как ей было рожать третий раз, и почему она не использовала анестезию.

Как известно, 28 ноября Григорий и Кристина Решетники сообщили, что у них родился третий сын.