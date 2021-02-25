"Губки бантиком": Аделина Дели свела с ума в одном только БДСМ-наряде

Аделина / Instagram

Танцовщица Аделина Дели, которая поразила выступлениями с Сергеем Мельником на шоу Танцы со звездами, приняла участие в маркетинговой компании бренда одежды. Аделина снялась в сексуальном наряде с ошейником и чулочками, и показала свой горячий образ в сториз Instagram.

Девушка примерила черное прозрачное белье с розовым ошейником-упряжкой, цепочками и необычными чулками. Девушка во всей красе продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

"Губки бантиком", - комментирует она свой образ в соцсети.

"Ого", "Супер, супер, супер красотка красивая", Губки бантиком, сиси домиком", - пишут ее поклонники.

Ранее Кристина Решетник взбудоражила поклонников горячим фото в бикини.