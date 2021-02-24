Кристина Решетник поразила красотой в крошечном бикини

Кристина Решетник / Instagram

Жена Григория Решетника, которая недавно родила ему третьего ребенка, показала, как она хочет выглядеть до начала весны.

Кристина Решетник похвалилась шикарными формами и загорелыми ножками на пляжном фото, которое она опубликовала в Instagram.

Девушка, которая осенью родила третьего сына показала фото до беременности, и призналась, что хочет вернуть такой же плоский животик и соблазнительные формы.

"Мечтаю вернуться в такую форму до начала весны. Как думаете, успею?", - пишет она.

Кристина Решетник / Instagram

"Звичайно) для вас же не існує нічого неможливого)", "Мне кажется вы не поменялись...", "Не выдумывай!!! У тебя всегда идеальная фигура ", "Идеальная", "Христиночка! Та Ви ж і не були не у формі!!! Ви дуже гарна!", - пишут ей в комментариях.

После Нового года Григорий Решетник показал трогательное фото с новорожденным сыном Сашей.

До этого Кристина Решетник рассказала, как ей было рожать третий раз, и почему она не использовала анестезию.

Как известно, 28 ноября Григорий и Кристина Решетники сообщили, что у них родился третий сын