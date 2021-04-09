Хакеры взломали соцсети популярного украинского исполнителя

Александр Пономарев / instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Украинский эстрадный исполнитель Александр Пономарев, который записал для женщин потрясающий хит с друзьями, пожаловался на то, что ночью хакеры захватили его Facebook-страницу.

Как сообщает Александр, о проблеме он узнал только утром, когда не смог попасть на свою страницу в соцсетях.

Александр обратился за помощью к фанатам и подписчикам - попросил подсказать, если кто-то знает, как вернуть управление профилем.

Поклонники массово поддержали Александра, а кто мог - прислал ему контакты людей, или ссылки на сайты, которые помогли бы решить проблему.

Однако, "блокаду" удалось восстановить довольно быстро - около 3 часов ушло на все про все, и певец в Instagram и Facebook уже сообщил о том, что добился возврата страницы.

Певец пока не уточнял, как ему удалось восстановить учетную запись, и какой ущерб был нанесен его информации и репутации. Что именно делали хакеры - пока остается тайной.

Как известно, Александр Пономарев - украинский эстрадный певец родом из Хмельницкой области. Народный артист Украины также композитор, актер, продюсер и автор своих (и не только) песен.

Он не женат, у него есть двое детей - Евгения и Александр.