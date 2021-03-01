Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу

Пономарев, Дзидзьо, Пивоваров и Алексеев выпустили песню Чому / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинские артисты спели трогательную песню под акомпанемент сразу семи музыкальных инструментов - дудуки, кахона, гитары, трех скрипок, виолончели, треугольника и альта.

Музыканты давно интриговали своих поклонников грядущим сотрудничеством, и наконец посвятили свою совместную песню 1 дню весны 2021.

"Весна прийшла! Вітаємо!!!", "З першим днем весни!", - пишут вони в коментарях до пісні.

Слова и музыку написал Александр Пономарев. Песню по замыслу Александра записали одним дублем. Запись песни "Чому" состоялась в студии звукозаписи Александра Пономарева "З ранку до ночі", а сам трек уже появился на всех музыкальных платформах.

Как ранее сообщал Главред, в конце февраля украинская группа Tvorchi выпустила новый трек и анонсировала альбом.

Певица Земфира 28 февраля выпустила альбом бордердайн - впервые после альбома в 2013 году.