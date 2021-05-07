Холостяк 2021 рассекретил финал 11 сезона шоу

Михаил Заливако / instagram.com/kanyeeebear/

Герой Холостяка 11 до выхода нового выпуска решил пообщаться с поклонницами и рассекретил, что он счастлив после проекта и влюблен.

Заливако сказал, что не жалеет о выборе на проекте, ведь нашел настоящую любовь. Сейчас он любит и очень счастлив. Подписчики сделали вывод, что Михаил остался с победительницей, а ею стала Анна Богдан.

Поклонники поспешили пожелать ему счастья с Анной Богдан. То, что она победила якобы засветили на фото с начала показа шоу на ТВ, где они были вместе. На мероприятии присутствовали члены съемочной группы, Михаил Заливако, Максим Михайлюк.Читайте такжеГлавная Холостячка Украины выпустила песню на английском языке

"Когда съемочная группа с Мишей отмечала старт проекта на ТВ, там был и Макс, который выкладывал видео в сторис с этого веселого торжества. И "случайно" в кадр попала Аня. Тогда и пошли слухи и догадки, хотя все мы понимаем, что она там точно не случайно была, и именно она победительница", – пояснила подписчица Юлия.

С другой стороны посыпались такие же "слухи" о том, что Михаил и Анна уже расстались.

"Вроде", Миша с Аней уже расстались! Есть такая инфа!", "А есть инфа, что они живут вместе уже, и у них все хорошо. Явных сливов еще не было", - пишут в комментариях.

Напомним, что недавно Михаил не подарил розу Юлии - она покинула шоу, и все поклонники заметили, что он очень привязался к девушке.

Но, несмотря на слухи среди поклонников шоу, до сих пор все стараются держать в секрете, кто же победит на проекте, и будут они с Михаилом вместе, или нет.