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Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника

29 января 2021, 18:28

Компания Sega отказалась от услуг актера, который озвучивал Ежа Соника.

Соник в кино 2022
Еж Соник / Sony

Крейг Смит больше не будет голосом Соника в экранизациях одноименной игры компании Sega.

Как сообщила компания Sega, они отказались от услуг Крейга Смита после 10 лет работы.

"Больше 10 лет Смит был неотъемлемой частью семьи SEGA. Он вдохнул жизнь в голос Соника и мы навсегда благодарны ему за его нескончаемый энтузиазм в поддержке сообщества и дарения всем радости", - говорится в сообщении.

Смит озвучивал Соника в играх и анимационных сериалах франшизы начиная с 2010 года, а также в мультфильме Ральф, где герой появился в камео. Роль Соника в одноимённом полнометражном фильме 2020 года досталась Бену Шварцу. Кто подарит свой голос герою в будущих проектах, пока неизвестно.

Как ранее сообщал Главред, Ехидна Наклз появится в Сонике-2

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