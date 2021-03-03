Иван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта

Иван Дорн / Новый канал

Певец Иван Дорн снялся в Орле и решке 2021, и с Александром Гудковым показал красоты Португалии. Ведущий получил золотую карточку, и воспользовавшись хорошей погодой отправился на пляж покорять популярный среди звезд вид спорта - вейксерфинг, когда серфер катается на доске за гидроциклом, держась за канат.

Неподалеку от столицы Португалии находится небольшой рыбацкий поселок Назаре, известный во всем мире как место с самыми высокими волнами, и стал буквально Меккой вейксерфинга. Иван Дорн рассказал, как он "серфил" в новом выпуске тревел-проекта Орел и решка Новый сезон, который показывает Новый канал.Читайте такжеМишель Андраде рассказала, что осталось за кадром съемок Орла и Решки

"Сказать, что это вау, как приятно, не могу. Вода холодная, да и волны бьют. Это настоящий экстрим! До первого раза, пока не упадешь, это очень страшно, а дальше уже нормально, — поделился впечатлениями Иван Дорн. — Очень быстро устают руки, но в тот момент, когда едешь на серфе, одолеваешь волны и скользишь на хребтах — думаешь: "Вау! Вот сейчас я, как Бог!" Это испытание, но оно того стоит".

Иван Дорн / Новый канал

Учил Ивана Дорна искусству серфинга профессиональный серфер Жоао де Маседо, который входит в пятерку лучших на гигантских волнах. Обошлось такое развлечение музыканту в три тысячи долларов, но с безлимитной золотой картой — все по плечу.

Иван Дорн / Новый канал

Здесь же в Назаре любители и профессионалы покоряют самые гигантские волны и бьют мировые рекорды Книги Гиннеса. Их размер порой превышает 30 метров в высоту! Но отчаянных серферов стихия не пугает, поэтому в Назаре появилось целое движение big wave serfing.

На что еще Дорн тратил деньги, и куда сумма в 100 долларов закинула Александра Гудкова - уже можно смотреть в выпуске шоу Орел и Решка, который в полном объеме доступен онлайн.

Напомним, что создатели Орла и Решки рассказали, как ведущий сломал ребро на съемках, попробовав экстремальный вид спорта.