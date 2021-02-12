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Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках

12 февраля 2021, 19:01

Телеведущий тревел-шоу Орел и решка Андрей Бедняков получил серьезную травма на съемках проекта.

Андрей Бедняков
Андрей Бедняков / пресс-служба Нового канала

Новый юбилейный сезон шоу Орел и решка 10 лет выходит на Новом канале 13 февраля. 20 знаменитостей станут телеведущими и посетят 10 экзотических стран в течении 10 выпусков.

"Андрей Бедняков упал во время съемки сюжета о лыжном центре в Дубае. После этого мы улетели на съемку в Индию. И так как боль в ребрах не проходила, ему пришлось идти в больницу в Индии. Сделали снимок, оказалось у него была трещина. Так он с болью и снимался, — вспоминает она.Читайте такжеОрел и Решка 2021 - все подробности 10 сезона

Несмотря на это, впечатления от лыжного центра, построенного посреди огромной пустыни, у ведущего остались положительные.

Андрей Бедняков
Андрей Бедняков / пресс-служба Нового канала

"Единственное, что немного сбивает с толку — горнолыжный курорт находится в помещении. Может, профессионалы и чувствуют отличие искусственного снега от природного, но по мне, так все по-настоящему: так же холодно, скользько, а падать ничуть не мягче, — смеется Бедняков. — Все, как у нас в Карпатах".

Премьера Орел&Решка 10 лет состоится в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале.

В первом выпуске в путешествие по солнечной Боливии отправятся музыканты Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив).

Орел и Решка Андрей Бедняков новости шоу бизнеса
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