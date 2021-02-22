Известного российского актера выдворили из Украины и запретили въезд

Российского актера не пустили в Украину из-за поездки в Крым в 2017 году.
Российскому актеру, который почти четыре года назад незаконно посетил временно оккупированный Крым, украинские пограничники запретили въезд в страну.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в июне 2017 года россиянин прилетел из Москвы в закрытый аэропорт Симферополь. Согласно решению Кабмина, въезд в Крым разрешается только через КПВВ на административной границе.
"Иностранцу, который прилетел в аэропорт Борисполь рейсом из Дубая, отказали в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали актеру в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.
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Как сообщает Интерфакс-Украина, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
Артем Черненко биография
- Артем Черненко родился 10 сентября 1986 года. В 2012 году сыграл свою первую дебютную роль в сериале Чкалов.
- В 2013 году закончил ВТУ им. М.С. Щепкина.
- После окончания вуза сыграл роль в боевике Красные горы.
- В 2016 снялся в мелодраме Любовная сеть.
Отметим, в 2015 году Минкульт создал черный список российских деятелей культуры.
Как заявлял министр культуры Александр Ткаченко, внесение в черные списки тех или иных деятелей культуры не должно автоматически распространяться на их произведения, однако ради некоторых деятелей приходится делать исключения.
Как ранее сообщал Главред:
- Пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
- Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.
- В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.