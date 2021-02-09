Максим из Холостяка на СТБ женился на беременной девушке

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун / instagram.com/flymax305/

"Холостяк" Макс Михайлюк закончил свое холостячество и связал свою жизнь с одним человеком. Он не только скоро станет папой, но уже стал официальным мужем и кормильцем своей семьи.

Как сообщает Дарья Хлыстун в Instagram, Максим, вероятно сделал ей предложение, и они поженились.

Девушка отвечала на вопросы поклонников в сториз, и после настойчивых вопросов о сроке и свадьбе дала ответ сразу на все вопросы.

"Этот вопрос лидирует из всех) Ребят, это то, что останется без ответа) как и насчет пола ребенка, насчет свадьбы. Я и Макс уже муж и жена. Поэтому, не разрывайте директ", - написала она на очередной вопрос о беременности.

Как уточнила девушка, они уже знают пол ребенка - а это минимум один триместр беременности прошел. Однако, никаких других подробностей о своем скором пополнении в семье пара отказывается сообщать.

Официально пара подтвердила свой роман в только летом 2020 года. После того, как в сети ходили слухи о девушке Максима, они вместе "засветились" на фото, отдыхали вместе с семьей Григория Решетника, а потом попали в кадр во время отдыха на Ибице. Поэтому по подсчетам разных фан-групп их отношениям дают старт от мая до июня 2020 - после финала шоу Холостяк на ТВ.

Напомним, Максим сообщил о беременности Дарьи и пополнении в своей семье трогательными фото.