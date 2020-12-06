Мамонов отреагировал стихами на выдворение из Украины

Причиной стало незаконное посещение аннексированного Крыма.
Известному российскому рок-музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд на территорию Украины сроком на три года в связи с противоречащим закону посещением Крыма. На инцидент он отреагировал новой порцией поэзии.
Инцидент с пограничниками артист не прокомментировал, но опубликовал в Facebook стихи.
"Рыжее пламя
Леса, леса, домишки, вновь леса.
И рыжая лиса
по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,
и среди них тот один, зеленый,
в котором ехал я по прихоти случайной
и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.
Потом в купе улегся на диване
и долго-долго размышлял, зачем и почему
мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал", - написал Мамонов.
В Украину артист не сможет попасть до 2023 года. Однако у него в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве, ближайший состоится 19 декабря.
- Напомним, накануне пограничники запретили на три года въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма.
- Как ранее сообщалось, российскому ведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на трехлетний период ‒ из-за незаконного посещения захваченного РФ полуострова Крым.
- Также известную российскую поп-певицу Наталью Ионову-Чистякову 6 августа 2020 года пограничники не пропустили в Украину.