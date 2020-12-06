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Мамонов отреагировал стихами на выдворение из Украины

6 декабря 2020, 16:59

Причиной стало незаконное посещение аннексированного Крыма.

Петр Мамонов
Рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину / Фото Facebook/Петр Мамонов

Известному российскому рок-музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд на территорию Украины сроком на три года в связи с противоречащим закону посещением Крыма. На инцидент он отреагировал новой порцией поэзии.

Инцидент с пограничниками артист не прокомментировал, но опубликовал в Facebook стихи.

"Рыжее пламя

Леса, леса, домишки, вновь леса.

И рыжая лиса

по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,

и среди них тот один, зеленый,

в котором ехал я по прихоти случайной

и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.

Потом в купе улегся на диване

и долго-долго размышлял, зачем и почему

мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал", - написал Мамонов.

В Украину артист не сможет попасть до 2023 года. Однако у него в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве, ближайший состоится 19 декабря.

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