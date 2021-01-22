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Мать Давы высказалась про Ольгу Бузову

22 января 2021, 14:35

Ольга Бузова после обещания не рассказывать о Даве опубликовала сториз с обвинениями в его адрес, после чего получила жесткий ответ.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Instagram

Певица Ольга Бузова публично высказалась о своем бывшем парне Давиде Манукяне, с которым была в отношениях с 2019 года, но вызвала своими словами резкую реакцию в Сети.

Российская певица Ольга Бузова опубликовала неоднозначное сториз, в котором просит всех поклонников заблокировать Давида Манукяна, с которым порвала отношения.

"Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже его заблокируете. Мне х*ево, я могу ошибаться, но вот сейчас так. Простите меня все", - говорит Бузова своим поклонникам.

Между тем в комментариях в Instagram продолжается война сторонников и противников Бузовой. Мать Давы не выдержала и емко высказалась по поводу достоинств самой Ольги Бузовой.

"Она конченая шлюха, алкоголичка", - написала та в комментариях против Давы про Ольгу Бузову.

"Страшно будет, когда сын в дом шлюху приведет", "Ваша Оля шлюха, мать-то при чем?", - пишет она под разными комментариями.

Сама Бузова, которая рыдает на видео в сториз, покрывает матом несогласных с ее позицией.

"У сестры инсульт, с инсультом не бухают вино!!!" , - "На х*й пошла отсюда с такими словами. Ни я, ни сестра, ни папа не пьют сейчас!!!", - отвечает Бузова в комментариях.

Ранее Ольга Бузова объявила, что не будет раскрывать подробности разрыва с Давидом Манукяном.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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