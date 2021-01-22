Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном

Ольга Бузова / Inatagram

Только недавно Оля Бузова и Дава тайно поженились на Мальдивах. В сети уже обсуждали этот шаг, который не принимает РФ как настоящий брак.

После этого на дне рождения Бузовой она на камеру поссорилась с Давидом Манукяном, толкнув его. После этого певица написала в своем Instagram, что на фоне личных и семейных проблем завершила отношения с Давой, отметив, что он "делает страшные поступки". От других объяснений Бузова отказалась, и попросила ее не тревожить.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить", - пишет певица.

Ольга Бузова / Instagram

"Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу", - пообещала Бузова..

Ольга Бузова оттолкунла Даву видео ютуб:

Однако, в комментариях все равно начали писать слишком разное, в том числе и слухи, которые ходили все время их отношений.

"Что и говорили экстрасенсы. Оля это пипец, держись !!!!!", "Контракт закончен! Ура!"

"Да по нему видно, что нет любви к Оле", "Три дня назад обнимались и целовались и были самые счастливые, разве так бывает?"

"Сама от себя оттолкнула Даву! Он молодец что ушёл!", "Да уже все все поняли. Не интересно. И опять хайп на жалости к себе. Ничего нового. Эгоизм чистой воды. Так и будет в 40 лет с 40 кошками. А нет, с собаками.",

Как известно, Ольга Бузова и Давид Манукян были месте с зимы 2019 года. Их отношения с начала начали называть "контрактом", по которому Дава рано или поздно уйдет.

Пара часто появлялась на светских раундах, но время от времени куда-то "пропадала".

Пик отношений был в декабре 2020- начале января 2021 - когда в сеть попали фото с "тайной свадьбы" Бузовой и Давы на Мальдивах.

Вскоре после этого на Дне рождения Бузовой случился конфуз - Дава приехал позже, между ними случился конфликт, который попал на камеры. Во время конфликта Бузова толкнула Даву, но потом побежала веселиться.