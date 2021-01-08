Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах

Российская королева Instagram Ольга Бузова вышла замуж за своего парня-блогера Давида Манукяна.
Российская певица и блогер Ольга Бузова вышла замуж за своего парня Давида Манукяна во время своих новогодних каникул на Мальдивах.
Как сообщает СтарХит, свадьба была тайной, и "формальной", а присутствовали там только пара и чиновник, который оформлял их отношения.
Специально для Ольги и Давида на берегу океана соорудили шатер, а праздничный стол украсили двухъярусным тортом и шампанским. Бузовой и Манукяну играли традиционный "Марш Мендельсона". На невесте было белое платье с бахромой, а на женихе — белая рубашка и светлые брюки.
Журналисты СтарХит сообщают, что день свадьбы был выбран неспроста - накануне пара отметила 17 месяцев романтических отношений.
Любопытен тот факт, что в Instagram у Бузовой, в том числе и в сториз, нет ни единого упоминания о свадьбе.
Как известно, свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Несмотря на то, что ее проводит чиновник с мальдивской стороны, который выдает вам документ о браке, для Российской Федерации такая церемония не считается официальной. Чаще всего молодожены играют свадьбу в родной стране либо до, либо после Мальдив.
Напомним, что после Нового года расстались Шайя ЛаБаф и Маргарет Куэлли - причиной стала бывшая ЛаБафа FKA Twigs.