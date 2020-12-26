Меладзе и Лобода выступили в Киеве с нарушением норм карантина

Меладзе выступил в Киеве / Фото: sputniknews-uz.com

Российский певец Валерий Меладзе и украинская певица Светлана Лобода провели совместный концерт в одном из клубов Киева, который прошел с видимым нарушением всех необходимых карантинных требований.

Гости мероприятия публиковали фрагменты выступлений артистов в Instagram. В частности, на мероприятии побывал украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, который в сторис делился эпизодами.

Лобода и Меладзе выступили в Киеве, вопреки карантину и предстоящему локдауну. На фото можно увидеть, что гости праздника не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Зрители концерта толпились возле сцены, танцевали, активно общались друг с другом. Меладзе исполнил песни "Красиво", "Как ты красива сегодня", "Небеса", "Спрячем слезы от посторонних", а также дуэтом со Светланой Лободой спел композицию "Текила-любовь".

Лобода у себя в Instagram также показала фрагменты концерта, но не упомянула, что он прошел в Киеве. На одном снимке можно увидеть, как она перемещается за кулисами в черной маске.

/ Фото: скриншот из Instagram Светланы Лободы

/ Фото: скриншот из Instagram Светланы Лободы