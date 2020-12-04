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Валерий Меладзе пошел на Песню года после призыва к бойкоту "голубых огоньков"

4 декабря 2020, 13:16

В России "слили" информацию о том, что Валерий Меладзе подал заявку на участие в новогоднем концерте Песня года после скандального объявления по концертам.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе совсем недавно высказался о том, что в условиях карантина российские звезды не должны идти на новогодние концерты бесплатно.

Несмотря на призыв бойкотировать концерты, сам Валерий Меладзе подал заявку на Песню года 2021, где зрители должны платить по 8000 рублей за билет, сообщает РИА ФАН.

На участие Меладзе в Песне года никто бы не обратил внимание, если бы ранее артист не выступил с призывом к коллегам объявить бойкот новогодним передачам в своем Instagram/

Сам Меладзе признался, что после его резонансного призыва ему будет непросто принимать приглашения на "голубые огоньки" и похожие передачи. Но, похоже, он пересилил себя и сам подал заявку на участие в новогоднем концерте.

Ранее актер Михаил Боярский предложил России отменить призыв артистов в армию. На это его вдохновил законопроект Республики Корея.

Валерий Меладзе новости шоу бизнеса Новый год 2021
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