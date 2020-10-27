"Значит, о Тиле всё правда": продюсер певицы высказалась о романе Лободы и Линдеманна

Лобода и Линдеманн расстались или вовсе не встречались - что говорит Крапивина / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина весьма неохотно, но прокомментировала роман своей певицы с солистом рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В частности, российскую ведущую Ксению Собчак очень интересовал момент: Лобода и Линдеманн расстались – и поэтому мужчину всё время видят в компании других дам, или они не встречались вовсе – и весь их "роман" является просто пиар-ходом, своеобразной "продюсерской историей".

"Ты же понимаешь, как странно это со стороны выглядит? Какой-то чувак, который все время фотографируется с какими-то женщинами, но никак ничего не комментирует. При этом растет ребенок, которому рано или поздно придется что-то объяснять", – поинтересовалась Собчак.

Однако Крапивина твердо выдержала натиск. И заверила, что ничего постановочного в этой истории не было.

Читайте также"К черту скромность": Лобода показала внушительную грудь"Это не продюсерская история, это связано с личной жизнью, и я это не комментирую. Я не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. А, во-вторых, это ее личная история, и я туда не погружаюсь. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было", – заверила продюсер Лободы Нателла Крапивина в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

Крапивина заверила, что Лобода и Линдеманн как-то сами разберутся со всем.

В комментариях под видео поклонники Лободы расценили такое заявление как подтверждение романа. Люди пишут:

Нателла очень искренна, но в вопросах про Лободу не просто ей становится, это не скрыть. Значит, о Тиле – все правда)

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