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Подруга Ефремова потребовала от россиян снисхождения к актеру

Подруга Ефремова кинулась защищать коллегу по цеху, который нарушил сразу несколько законов, устроив ДТП с Сергеем Захаровым.

16 июля 2020, 17:57
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот с youtube.com

Российская актриса Елена Проклова неожиданно начала давить на жалось в ситуации с ДТП с Михаилом Ефремовым, который находится сейчас под домашним арестом.

Артистка Елена Проклова предложила представить себя на месте Михаила Ефремова в интервью Starhit

"Безусловно, каждый человек должен отвечать за свои действия. И Михаил не исключение, несмотря на все его таланты", - заявила актриса.

Однако, по мнению Прокловой, общество заблуждается в ситуации с Михаилом Ефремовым, и строго можно судить только себя самого. В отношении Михаила Ефремова, в анализах которого на момент аварии было несколько видов наркотиков и алкоголь, нужно применять другой подход.

"Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", - объявила Проклова.

Напомним, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину, хотя во время суда 9 июня, когда его оставили под домашним арестом на 2 месяца, вину признал.

Актер Михаил Ефремов лично не извинялся перед родственниками погибшего Сергея Захарова, ограничившись видеообращением на ютуб.

В свою очередь, потерпевшие требуют от Ефремова 40 миллионов компенсации.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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