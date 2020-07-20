Стало известно, когда будет суд по делу Михаила Ефремова

Михаил Ефремов - когда суд / УНИАН

Суд по делу Михаила Михаила состоится до 10 августа, уверен адвокат пострадавших родственников Сергея Захарова.

Александр Добровинский рассказал в интервью ТАСС, когда ожидается рассмотрение дела о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым в суде.

"Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа", - сказал он.

Добровинский также сообщил ТАСС, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, готовят гражданские иски, однако не сказал сколько и на какие суммы.

Неудивительно, что суд по Ефремову готовят в первой трети августа - 9 августа заканчивается срок домашнего ареста Михаила Ефремова.

Ранее сообщалось, что родственники Захарова намерены стребовать через суд у Ефремова 40 миллионов рублей. Всего суд официально признал 4 потерпевших по делу Михаила Ефремова.

Напомним, дело Михаила Ефремова будет рассматриваться в Пресневском суде Москвы. Михаила Ефремова будут судить за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, которое спровоцировал Ефремов 8 июня 2020 в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.