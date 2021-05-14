Мишель Андраде перевела песню Echale на украинский язык

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Украинско-боливийская певица Мишель Андраде впечатлила своих поклонников работой над популярным клипом Echale.

Певица продюсерской группы Mozgi Entertainment, выпустила новую версию своей популярной песни.

"После большого количества ваших вопросов: а будет ли песня на украинском? Мы точно решили, что ей быть! Когда переводишь песню на другой язык, важно сохранить её изначальный вайб и при этом добавить совершенно новых красок. И в Echale нам С Потапом это удалось! Украинская версия пропитана влюбленностью. Хочется летать, мечтать, танцевать и любить как в первый и в последний раз! Рада, что с сегодняшнего дня вы сможете скачать, послушать песню и прочувствовать каждое её слово!", - объяснила Андраде

Пока что появилась только аудиоверсия песни, до этого она публиковала lyric-video оригинала. Так что, каким будет клип пока что неизвестно.

Примечательно, что оригинальный трек Echale набрал более 480 тысяч просмотров на странице певицы на Ютубе.