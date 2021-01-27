Мишель Андраде рассказала о своем парне

Мишель Андраде / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде предпочитает держать в секрете свою личную жизнь, хотя остается известной певицей на украинской эстраде.

На днях стало известно, что Мишель Андраде стала ведущей шоу Орел и решка 2021, и после этого на канале 2POpodcast вышло интервью с Андраде, в котором она впервые рассказала о своих отношениях.

Певица проходила интервью со своим продюсером Потапом и коллегой - Алексеем Завгородним. Это способствовало тому, что она призналась, что влюблена. Мишель Андраде отметила, что ее парень в первую очередь это друг.

"Мой парень знает больше, чем подруга или мама. Прежде всего он мой друг. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что он больше создает, по-другому себя чувствует", - рассказала она.

Несмотря на все уговоры Потапа и шуточки Позитива, Андраде так и не назвала имени своего возлюбленного.

Мишель Андраде полное интервью с Потапом:

Напомним, что недавно Мишель Андраде выпустила новый клип Mirror, после которого поделилась пикантными фото.