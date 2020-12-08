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Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - самые откровенные фото

8 декабря 2020, 12:53

В Украине выбрали новую Мисс Украина вселенная. Теперь Елизавета Ястремская получила титул Мисс Украина Вселенная 2020. Что известно о девушке - читайте Главред.

Модель и дизайнер Елизавета Ястремская в 2020 году победила на конкурсе красоты в Украине.

В 2019 году Елизавета очень хорошо зарекомендовала себя, и только чудом не стала Мисс Украина Вселенная 2019.

Зато в 2020 году она добилась своего, и теперь отправиться на конкурс Мисс Вселенная в первой половине 2021 года.

Кто такая Елизавета Ястремская, и что о ней известно?

Как известно, она смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza, занималась развитием себя как духовно, так и физически, сочетая интенсивные тренировки в спортзале с медитативными практиками и изучением основ философии и мироздания в Индии.

Елизавета Ястремская - биография

Киевлянка Елизавета Ястремская родилась в многодетной семье - у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана на маркетинге и управлении персоналом.

Елизавета училась быть визажисткой, закончила школу телеведущих. Работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов, была на обложках таких изданий как: Playboy, XXL (не единожды), L'Officiel, Натали, Лиза.

Еще несколько лет назад запустила и с блеском представила миру свою коллекцию платьев.

Она регулярно занимается спортом и самообучением, продолжает карьеру модели, представляет и является моделью белья Zhilyova Lingerie. Работает с популярными звездными фотографами.

Елизавета Ястремская - фото

  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram
  • Елизавета Ястремская Мисс Украина 2020 Instagram

"Сказать, что я невероятно счастлива - ничего не сказать! О титул Мисс Украина Вселенная я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул I Вице-Мисс Украина Вселенная 2019. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь", - делится впечатлениями Елизавета Ястремская после награждения.

Напомним, что по правилам она на год остается обладательницей короны Мисс Украины, и должна подписать контракт с определенными обязательствами и по сотрудничеству.

К тому же, когда станет известным место и дата Елизавета Ястремская представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2020.

новости шоу бизнеса Мисс Украина 2020 Елизавета Ястремская
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