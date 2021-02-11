На жениха Дженнифер Лопес подали в суд за мошенничество

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Reuters

Алекс Родригес, который планирует жениться на Дженнифер Лопес в 2021 году, снова попал в скандал.

Брат бывшей жены Синтии Константин Скуртис предъявил иск на 50 миллионов долларов Алексу Родригесу за мошенничество и рэкет.

Как сообщает Daily Mail, Скуртис утверждает, что бывший Янки обманным путем "вытолкал" его из империи недвижимости, которую они построили вместе после того, как Родригес и Синтия развелись в 2008 году.

Судья отклонил просьбу Алекса Родригеса не принимать обвинения в вымогательстве и растрате против него. Суд против Родригеса назначен на 2 августа 2021.

"Юристы часто говорят, что рэкет - это всеобъемлющая область, и ее трудно доказать. Судья только что показал, что он очень серьезно относится к этому, и это не легкомысленные обвинения", - сообщил источник Daily Mail.

Если Родригес проиграет, то может потерять бОльшую часть своего 350-миллионного состояния, и пойти под уголовную ответственность.

Адвокаты Алекса отрицают все обвинения: "Мы считаем претензии Скуртиса необоснованными и оспариваем ответственность [Родригеса] по всем заявленным претензиям".

Этот случай является ошеломляющим ударом для бывшего нью-йоркского Янки, ставшего бизнес-магнатом, так как ему может грозить до 30 лет тюрьмы по уголовному расследованию по обвинениям в гражданском рэкете.

Это дело между Скуртисом и Родригесом длится с 2014 года. В новом иске Скуртис поменял требования и включил новые обвинения, так что теперь претендует на большую сумму денег Родригеса, чем раньше. Родригес же недавно уволил четырех адвокатов и нанял новую команду для работы над делом.

Ранее Алекса Родригеса публично обвиняли в измене Дженнифер Лопес.