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Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка

18 мая 2021, 17:08

Популярная британская модель заинтриговала заявлением о пополнении в семье.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Reuters

Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл объявила о появлении у нее ребенка. 49-летняя селебрити никогда не была замужем и с 2019 года не была замечена в длительных отношениях. Тем не менее 18 мая после окончания массового локдауна из-за коронавируса в мире она стала мамой.

В Instagram Наоми показала крошечные ножки ребенка и написала трогательный пост. Однако, она так и не объяснила, родила она сама, провела усыновление, или воспользовалась услугами суррогатной матери.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, Так большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю+ жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - рассказала она.

В своем посте о ребенке Наоми упомянула свою мать Валери - шикарная селебрити в свои 67 выглядит не менее потрясаюче, чем дочь. Теперь же Валери, видимо стала бабушкой.

Все друзья и подруги Наоми начали поздравлять ее, и называть беременность "Божим благословением", а также поздравлять с "вступлением в клуб".

Поклонники Кэмпбелл написали тысячи слов поздравлений, а фото крошечной дочки набрало 263 тысячи лайков менее, чем за час.

Наоми Кэмпбелл - личная жизнь

Кэмпбелл, которая никогда не встречалась со своим биологическим отцом, считает таковым французского модельера Аззедина Алайю, с которым она познакомилась в 16 лет.

В 1993 году она обручилась с басистом группы U2, Адамом Клейтоном. В 1995 году у нее был роман с Леонардо Ди Каприо.

После ряда отношений со звездой Формулы 1 а также актеров, в 2019 году модель встречалась с Лиамом Пейном и Скептой.

Напомним, что американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего бойфренда-торговца недвижимостью.

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