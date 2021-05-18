Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости

Ариана Гранде / Reuters

Женщина Года по версии Billboard Арина Гранде стала женой своего избранника.

Предложение от 25-летнего Далтона Гомеса певица получила в конце прошлого года. Парень подарил кольцо, куда вставил жемчужину с украшения, которое Ариане подарила бабушка.

Агент певицы пообщался с журналистами The People, но не назвал дату свадьбы.

Представитель певицы рассказал, что церемония состоялась в доме супругов в Монтесито, штат Калифорния. Влюбленные любят то место и проводят там много времени. Именно поэтому пара решила устроить душевное празднование именно в том доме.

"Они поженились. Это была крошечная и интимная свадьба. Среди гостей было 20 человек. Комната, где проходила долгожданная церемония, была наполнена счастьем и любовью",– рассказал представитель Арианы Гранде.

На данный момент новоиспеченные супруги не публикуют фотографии со свадьбы. Сама певица еще никак не прокомментировала свой брак.

Напомним, что кольцо с бриллиантами и жемчужиной для Гомес оценивают в 350 тысяч долларов, что составляет почти 10 миллионов гривен.

Гранде не рассекретила, где и как избранник сделал ей предложение, однако поделилась трогательными фотографиями с помолвки. Неизвестно, будут ли фото со свадьбы.

Ранее известный украинский модельер Андре Тан сообщил о разводе с женой после 8 лет брака.