Журнал Billboard назвал женщину года

Ариана Гранде стала "женщиной года" / Reuters

25-летняя американская актриса и певица Ариана Гранде признана Женщиной года-2018 по версии музыкального журнала Billboard.

По словам вице-президента Billboard по контенту Росса Скарано, Гранде "последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который зачастую негостеприимен к таким несгибаемым женщинам".

Как отмечает издание, помимо музыки, Гранде активно занимается общественной деятельностью.

В начале 2018-го она приняла участие в акции "Марш за наши жизни", которая была направлена против участившихся в США инцидентов со стрельбой и массовыми убийствами.

Кроме того, певица в соцсетях неоднократно выступала в том числе за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.

Награда будет вручена 6 декабря в Нью-Йорке в рамках 13-го торжественного обеда и концерта Billboard Women in Music.

Женщинами года также становились Селена Гомес, Мадонна, Леди Гага и Тейлор Свифт.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года.