Андре Тан стал холостяком: что привело к разводу

Андре Тан рассказал о разводе с женой / УНИАН

Украинский дизайнер одежды Андре Тан (Андрей Тищенко) развелся с женой – предпринимательницей Алиной Харченко. Дизайнер поделился, что его семейная жизнь начала портиться после того, как уже экс-супруга запустила собственную линию одежды под названием Home Wings, – на фоне работы появилось очень много ссор.

Дизайнер в Киеве во время показа совместной коллекции с телеведущей Катей Осадчей рассказал Светской жизни, что его отношения с Харченко начались с дружбы и дружбой закончились, пишет ТСН.

Собеседник добавил, что очень уважает бывшую жену, и после развода оставил ей все, в частности, дом на 500 квадратных метров. Андре Тан добавил, что купил Харченко новую машину, а также ежемесячно платит большие алименты.

"…Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды…, и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сам делать свои ошибки, и именно на фоне работы возникало очень много ссор", – сказал дизайнер.

Андре Тан отметил, что после разрыва уже прошло более шести месяцев, и они с экс-супругой нормально общаются.Читайте такжеДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни

Харченко на своей странице в Instagram поблагодарила бывшего мужа за годы, которые они провели вместе.

"Мы построили классный бизнес и сеть с трех до 52 магазинов…, родили очень красивую дочку (Софию – Ред.), пережили... два банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной…", – поделилась предпринимательница.

Алина Харченко и Андре Тан больше не пара / Скриншот с instagram.com/alina_kharechko

Напомним, Андре Тан и Катя Осадчая представили совместную коллекцию 13 мая на территории столичного ландшафтного парка Певческое поле.

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