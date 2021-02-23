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Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип

23 февраля 2021, 13:50

Украинская певица Настя Каменских поразила красотой "в домашнем", и рассказала о том, как снимала новый клип, который выйдет весной.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, рассказала, что готовит для поклонников сюрприз - новый клип, который отсняла буквально на днях. По словам Каменских, процесс съемок занял 24 часа без перерыва, так что неудивительно, что она предстала на фото в домашнем спортивном наряде.

Настя Каменских в Instagram показала милое фото в безразмерной кофте, и рассказала о съемках нового клипа. Девушка очаровала в домашнем образе - со скрученными на голове волосами, без макияжа, и не в пышных и модных платьях, а в полуспортивной одежде.

"Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп! Я очень устала и сегодня отхожу, но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила!", - призналась певица.

Она сказала, что монтаж клипа уже начался, и ей показали некоторые кадры, так что девушка просто не может удержаться, чтобы не раскрыть все подробности нового видеоклипа.

"Будет много сюрпризов, пока еле сдерживаюсь, но не буду сейчас рассказывать все секретики! Но обещаю, что я вас точно удивлю!", - добавила Настя.

В обсуждениях под фото написали, что новый клип стоит ждать в апреле этого года.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Спустя какое-то время она опубликовала ролик с обрывком песни, который подписала "Чувства...". После этого поклонники решили, что песня так и называется. На видео Настя кружится и смеется, одетая в белые брюки, жакет и спортивный лифчик.

Певица пока что не подтверждает и не опровергает, что поклонники угадали название песни.

Ранее знаменитый дуэт Алиби объявил о перезагрузке и сменил название. Девушки пришли на кастинг шоу Голос 2021, где развернули все кресла тренеров.

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