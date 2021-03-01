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Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос

1 марта 2021, 13:57

В Санкт-Петербурге провели вскрытие Анны Кастелянос, и обнаружили, из-за чего она умерла.

Анна Кастельянос
Анна Кастельянос / instagram.com/annakast

Российская певица Анна Кастельянос, которая сидела дома последние несколько недель из-за боли в спине, умерла из-за сердечной недостаточности.

Как сообщает телеграм-канал Lifeshot, врачи провели вскрытие тела певицы.

Вскрытие показало, что экс-солистка Little Big Анна Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии.

Полиция нашла ссадины на лбу женщины, когда осматривала тело, и проверяет вероятность убийства.

Тело нашли 28 февраля, но стало известно об этом только 1 марта. Волонтеры, которые несколько недель носили ей лекарства, обнаружили тело. Дверь в квартиру была приоткрыта, женщина лежала возле нее внутри.

До этого она жаловалась на боль в спине, и не могла ходить - именно поэтому воспользовалась услугами волонтеров.

Анна Кастельянос получила популярность в том числе из-за роста, который составлял 130 см. Помимо музыкальной карьеры, она вела мероприятия и снималась в кино. Она сыграла в популярных российских сериалах про милицию и убийства.

Солистка ушла из группы еще до того, как Little Big получили приглашение ехать на Евровидение 2020.

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