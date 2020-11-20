"Не выхожу из дома": новый участник Вар'яти-шоу сделал неожиданное признание

Святослав Марченко / Новый канал

Новый участник Вар'яти-шоу Святослав Марченко рассказал, что делает дома с утра до ночи во время карантина.

Стендап-комики Святослав Марченко и Максим Кравец успешно влились в команду Вар'яти-шоу. Ребята говорят, что весь коллектив за них болел и помогал во время первых выступлений. А зрители их так полюбили, что после каждого номера вызвали еще раз на сцену, чтобы "засыпать" бурными овациями. Новенькие признаются, что долго "притираться" к коллегам им не пришлось. Ведь они сразу с ними отправились на гастроли. Кстати, они уже вместе отработали более пяти концертов, осталось только дождаться премьеры на ТВ,

"Именно на Вар'яти-шоу впервые в жизни выступил три раза в день, - говорит Святослав. - За такую ​​возможность мы благодарны жителям Бородянки. А еще рад, что у нас очень дружеская атмосфера в коллективе".Читайте такжеВ Сети набирает популярность новый номер Квартала с Коломойским

По словам парня, между гастролями он дальше продолжает выступать с стендап-номерами и писать шутки. Однако сейчас для друзей - он постоянно сидит дома.

"Меня спроси: "Свят, как у тебя дела?" - и тут понесет, - рассказывает юморист. - Читаю, пишу, придумываю, готовлюсь к выступлениям. И это официальная версия, почему я на днях могу не выходить из квартиры (улыбается). Может потому друзья со мной не разговаривают ?! И причина вовсе не в коронавирусе. Ведь на самом деле, я целыми днями пишу шутки".

Святослав признается, что несмотря на насыщенный график он еще и мечтает заняться спортом.

"Пока только думаю над этим, - говорит юморист. - Но и это уже неплохо, потому что думать полезно (улыбается)".

Скоро Новый канал покажет премьеру Вар'яти-шоу. Но дата выхода пока что не сообщается.

Напомним, что перед выборами мера Киева Сергей Приула ушел из Вар'яти-шоу, но не уволился с роли ведущего Нового Канала.