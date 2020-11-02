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Сергей Притула объяснил, вернется ли в шоу бизнес после выборов

2 ноября 2020, 17:16

Телеведущий Нового канала Сергей Притула откровенно признался, что намерен серьезно заниматься политикой, но и со старой работой не все так просто.

Сергей Притула
Сергей Притула / Главред

Телеведущий Нового канала Сергей Притула, который с лета 2020 объявил, что идет на выборы мера Киева от партии Голос, объяснил, что же он намерен делать после проигрыша в борьбе на пост мера, и будет ли он возвращаться на Варьяты или в шоу бизнес.

Сергей Притула ответил на все вопросы в интервью изданию Украинская Правда.

Притула готовится идти на парламентские выборы, и видит свое будущее с партией Голос, тем более, что он даже проиграв выборы остается одним из руководителей политсилы. Сергей отметил, что он не намерен возвращаться к его шоу Варьяты, хоть и не теряет связь с коллегами, но шокировал интервьюэра тем, что не намерен покидать шоубизнес, и работу на Новом канале.

"Это перевернутая страница. Конечно, я на контакте с ребятами ну, потому что это все-таки дорогой коллектив, с которым я 10 лет проработал довольно активно. Я за ним как переживал, так и буду переживать - за их успехи, но на работу, скажем так, в "Варьяты" я уже не хожу. У меня остается работа ведущего на "Новом канале" ... "Читайте также"Мерзавец", "тупое животное": Притула и Дубинский устроили скандал в прямом эфире

Как объяснил Сергей Притула, он обещал уйти с Нового канала в случае победы на выборах, а пока что он видит в своей работе источник для обеспечения семьи.

"Да, а я и не говорил, что уйду из "Нового канала". Я говорил, что если я выиграю мэрские выборы, то напишу заявление и перестану быть ведущим "Нового канала". Сейчас, камон, вы собираетесь мою семью содержать? Я ее пока сам буду содержать. Поэтому у меня есть две работы: одна - это "Новый" и вторая вот сегодня у меня с 17 по 19 моя авторская программа на радио НВ",- проинформировал он.

Напомним:

  • 11 августа Сергей Притула объявил, что идет на выборы столичного градоначальника от партии Голос. Он также решил завершить карьеру в шоу-бизнесе ради политики.
  • На последних выборах в Верховную Раду Притула шел 30-м в списке партии Голос, но попасть в парламент ему не удалось.
Сергей Притула новости шоу бизнеса Выборы-2020
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