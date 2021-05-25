Оля Цибульская намекнула на личность автора скандального "слива" о ее муже

Ольга Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Украинская певица Оля Цибульская отреагировала на скандал в Сети, который спровоцировал выпуск анонимной программы, в которой ее мужа назвали бывшим депутатом.

Певица, которая недавно рассказала об отношениях с Ярославой Притулой, которая разводится с Дзидьо, теперь намекнула, кто может быть автором подобного скандала. Потому что их семью знают буквально несколько человек, и по словам певицы некий незнакомец уже не первый раз пакостит им таким образом.

"В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и дальше для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать", — отметила Ольга.

Она добавила, что ее сын Нестор в свои 6 с немногим уже тоже разбирается в ситуации, и соответственно реагирует на подобные скандалы.Читайте такжеОльга Цибульская ответила на слухи о схожести сына с Дзидзьо

"Когда мы решим с мужем выйти в люди, официально заявить о себе, что-то рассказать, пригласить в дом, показать где мы спим и что мы едим, мы обязательно это сделаем. В балете балерины подсыпают в пуанты друг другу гвозди, в шоу-бизнесе несколько иначе. Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам. Будьте адекватны, берегите себя, берегите свои семьи", — подытожила Цибульская.

На днях в Сети появилась информация о том, кем является муж Ольги Цыбульской. Якобы им является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. На анонимном канале Rostyslove Production показали фото и якобы декларацию мужа Цибульской. Именно эту информацию и опровергает певица.

В Сети обсуждают декларацию, в которой женой мужчина указывает Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном – Нестора Грисюка. Там же обнаружили и привязанное к семье авто Toyota RAV-4, которое у певицы уганяли.

Ранее Ольга дала комментарий о ситуации с семьей и развод Дзидзьо для Кати Осадчей. Все выпуски шоу Світське життя и интервью с Ольгой Цибульской можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.